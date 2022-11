La Source d'Incandescence

Chez une artiste inquiète et visionnaire, un arbre illuminé par le soleil couchant induit l'image d'une Source incandescente, en quête de laquelle elle part vers l'Est pour un voyage à la fois réel, onirique, mystique, initiatique. Elle rencontre un moinillon qui pourrait être Rimbaud réincarné, une oratrice révoltée, un vieil ascète, un enfant né des eaux, une étrange statue, des danseuses, des dieux un brin coquins, des foules errantes et intemporelles, des oiseaux messagers... Réel autobiographique et fiction se mêlent ou fusionnent. "Monique Thomassettie est à la poursuite de ce qui fait notre univers, notre destin dans leur imprenable portée. Elle a une vision protéiforme de notre aventure humaine et cosmique la plus cachée. Celle qui affleure dans les légendes, mémoires du monde. Qui s'interroge aussi dans les philosophies". Luc Norin, La Libre Belgique. Auteur de plus de 80 livres et d'un millier d'oeuvres plastiques, Monique Thomassettie élabore une des oeuvres les plus singulières de notre époque, aux confluents de la poésie, du conte, du récit intérieur et du théâtre, marquée par une spiritualité proche de la mystique, indépendante des dogmes, confrontant avec les sources religieuses une symbolique personnelle profondément vécue. (Gilpro) "[Son oeuvre] trace des voies multiples, étranges, errantes. Elle nous conduit constamment là où nous n'avions guère l'habitude d'aller. [... ] Elle nous fait dériver de l'imaginaire au symbolique". (Jean-Luc Dubart)