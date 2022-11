Y'en a marre des loups !

Dans ma chambre, au milieu de mes jouets, je m'énerve et tape du pied. Loup par-ci, loup par-là... Dans les livres et à la télé... Ils sont dans toutes les histoires ! Eh bien, y en a marre ! Les loups sont méchants. Ils font peur aux moutons, aux petits cochons, et même aux enfants. Je veux une histoire sans loup. Mais quel animal peut être mon héros ?