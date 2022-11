Les PARDAILLAN. Fausta vaincue

"Pardaillan, tu vas mourir... Non parce que tu t'es dressé devant ma puissance... Tu vas mourir parce que je t'aime ! " La fantastique procession de la Sainte-Ligue est arrivée à Chartres où s'est réfugié Henri III. C'est dans cette ville que le moine Jacques Clément, armé par Fausta, doit assassiner le roi de France pour permettre au duc de Guise de monter sur le trôné. Mais le moine échoue et c'est le chevalier de Pardaillan, qui se retrouve face à face avec Fausta. Il repousse une fois de plus les propositions de cette dernière Folle de rage, Fausta murmure froidement : "Soit ! ... la lutte continue ! En fin de compte, la victoire doit me rester".