La Voie du sabre. XVIème siècle, la fin du moyen âge japonais

Au printemps 1582, dans le Japon des grands seigneurs féodaux, la guerre règne depuis des dizaines d'années et le pays est à feu et à sang. Votre maître, Hideyoshi, "le singe", assiège le château de Fukutuma, au coeur des terres du clan Mori. Mais ses espions signalent la formation d'une grande armée de secours. Le grand général vous charge alors de la localiser et de revenir aussi vite que possible pour qu'il puisse aviser. Fixant votre grand sabre sur l'épaule, vous vous élancez aussitôt en territoire ennemi. Un samouraï contre toute une armée ! Mais c'est la voie du sabre.