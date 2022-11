Denthologie. Petite anthologie et autres maux sur les dents

La perte d'une dent est comme la perte d'un être cher, un événement irréparable. Depuis des temps immémoriaux, tranchantes ou mâchelières, les dents sont le siège des douleurs les plus vives comme des passions les plus brûlantes. Ce premier opus de Denthologie leur rend hommage avec neuf histoires fantasques. Où il est question de dentiers connectés, de canines anarchistes, d'une jarre et de dents extraites pendant l'amour, où il n'est question que de ratiches et de quenottes. Un livre qui s'adresse à tous ceux qui ont des dents ou qui, un jour, en ont eues ou en auront à nouveau.