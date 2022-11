Noël rime presque avec je t'aime

Une comédie romantique et épicée aux saveurs de Noël. Joona a un problème... en fait, deux. Le premier est la définition de sa relation avec Kasey. Car, bien qu'ils vivent quasiment ensemble et partagent une relation forte depuis presque un an, Kasey s'évertue à rejeter le terme couple pour celui absurde de sexfriends. Son second problème - le plus urgent - est le quiproquo qui l'amène à passer ses vacances de Noël dans la maison familiale de Kasey. Et s'il avait cru que son non-petit ami était un fanatique de Noël, il découvre très vite que ses parents sont bien - bien - pires. #romance #noël #humour