Les 200 corrections extra-comptables. Les corrections extra-comptables nécessaires à la détermination du résultat fiscal - Les règles particulières applicables aux BIC, à l'IR et à l’IS, 3e édition

Les 200 corrections extra-comptables (IR, IS et BIC) qui permettent le calcul du résultat fiscal La fiscalité doit être connue des étudiants dans de nombreuses filières, qu'elles soient juridiques ou comptables. Cet ouvrage fera la synthèse claire des principales règles applicables au calcul du résultat fiscal d'une société soumise à l'IS ou relevant de l'IR. L'ouvrage, avec une présentation simple et structurée sous forme de tableau, regroupant toutes les charges et les produits dans l'ordre du PCG et la justification de leur déductibilité ou de leur imposition, permet d'offrir une vision synthétique et structurée des corrections extra-comptables nécessaires à la détermination du résultat fiscal avec une présentation simple et structurée sous forme de tableau, regroupant toutes les charges et les produits dans l'ordre du PCG et la justification de leur déductibilité ou de leur imposition. Avec 12 fiches thématiques relatives aux sociétés soumises à l'IS et celle relevant de l'IR. L'ouvrage est à jour de la loi de finances pour 2022. Points forts - Ouvrage réalisé dans le prolongement du "En poche 250 écritures comptables les plus fréquentes" et du "En poche 200 calculs pour réussir un diagnostic financier" - Pascal Recroix enseigne la matière