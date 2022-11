Yoko tsuno : la tradition impermanente

Les habitants des îles du Japon connaissent chaque année les tremblements de leur sol environ une centaine de fois. La plupart du temps, les secousses sismiques de niveaux 2 et 3 sur l'échelle de Richter n'ont pas de conséquences notables. Parfois, comme en Mars 2011, le magma se déchaîne et l'intensité atteint un niveau inédit comme à Tohoku - 9 sur l'échelle de Richter - troisième séisme de ce niveau en 150 ans de mesures fiables. La manière de vibrer du sous-sol japonais a largement contribué à forger les modes de vie et d'appréciation de ceux qui vivent en sur-sol. C'est pourquoi, alors que leur Pays est une référence en matière de technologisation des activités humaines, les Japonaises et les Japonais usent d'une tradition impermanente. Ils sont un dieu Janus à eux tous : la tête dans les étoiles et les pieds dans la glaise. Ils incarnent "la culture du Et" .