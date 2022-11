Journal d'une ado ou les malheurs... D'une Sophie moderne !

Sophie est une ado à l'imagination débordante et elle n'est jamais, mais alors jamais, à court d'idées pour le plus grand malheur de ses parents et de ses amis. Tout naturellement, les catastrophes lui collent à la peau comme un chewing-gum à la semelle. Elle n'y peut rien, c'est inné et à ce niveau, elle frôle le génie. A croire qu'elle s'entraîne pour maintenir son niveau d'excellence ! La seule explication à ce phénomène étrange d'après ses parents : elle doit avoir des fulgurances la nuit qu'elle se dépêche de mettre en oeuvre dès son réveil ! Pas encore convaincus ? Alors, parcourez son journal intime à qui elle confie TOUT. Décousu ? Cliché ? Excessif ? Et encore, vous ne connaissez pas la vraie ! Destiné à tous, ados et parents qui veulent dépasser avec humour, cette drôle d'étape dans la vie qu'est l'adolescence.