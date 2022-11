Des échos de sang et de crocs

"J'implore ta pitié, Toi, l'unique que j'aime... du fond du gouffre obscur où mon coeur est tombé". Vivre dans un gouffre, je connais bien ça. Mon père m'y a constamment jeté. Je n'étais jamais assez bien, jamais assez, tout simplement. Et puis, l'obscurité est une vieille amie. Il m'y a souvent plongé. Je suis trop tendre, je suis sa honte. "Pourquoi n'es-tu pas doué comme Anastase pour abattre ces maudits Loups ? " Quelques coups pour me motiver, quelques blessures émotionnelles pour me contrôler. Les Loups et les Chasseurs, ça ne se mélange pas. C'est comme aimer un homme, ça ne se fait pas. Mais maman sait que je n'ai jamais été très obéissant. Les enfants subissant la violence deviennent-ils fatalement des monstres ? #MM #Loupgarou #Ennemistolovers