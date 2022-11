La meilleure défense, c'est l'attaque. Piper Fallon, T2

Avant, je chassais les sorcières. Maintenant, je vis avec l'une d'entre elles. Comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée comme ça, mon passé de chasseuse de primes surnaturelle ne me rend pas vraiment populaire dans les nouveaux cercles que je fréquente. Etonnant, je sais ! Quelqu'un veut ma peau. Malheureusement pour cette personne, je suis plutôt douée pour tromper la mort. Ce qui n'empêche pas Ronan de faire son mâle alpha de pacotille. Il compte sur moi pour rester sagement chez Nathalie pendant qu'il s'occupe des méchants, tout en gardant Bree en otage. Il peut toujours rêver ! Dire que je suis dans la merde serait un euphémisme. Enfin, j'ai déjà connu pire. Lucifer a peut-être disparu, mais la corruption des êtres magiques se poursuit. Je me découvre des ennemis de toutes parts. Et, cette fois, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Certaines choses sont pires que le diable. Mais, pour sauver Bree, j'ai bien l'intention de devenir l'une d'elles. #Sorcières #Magie #Démons #UrbanFantasy #RomanceParanormale