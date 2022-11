Brasier. Reagan Somerset, T3

Un démon se promène en enfer et raconte à qui veut l'entendre qu'une héritière de Lucifer se cache parmi les humains... Reagan va devoir y mettre un terme, et rapidement. Je croyais que la menace qui m'avait conduite à Seattle était une affaire réglée. Que nous étions arrivés à temps pour l'étouffer dans l'oeuf. Je déteste avoir tort. Ca me gâche ma journée. Lorsque Roger, l'alpha de la meute nord-américaine, se présente sur le seuil de ma porte pour m'annoncer qu'un démon est parvenu à retourner dans le monde souterrain avec des infos me concernant, il me faut choisir. Dois-je rester en surface, avec tous mes amis surnaturels, et attendre que la bataille vienne à moi ? Ou dois-je plutôt m'en aller à la chasse au démon et couper le mal à la racine ? Il est hors de question que mes proches meurent à ma place. Je ne pourrais plus jamais me regarder en face. Mais mettre les pieds dans le Royaume des Ténèbres sera sans doute l'aventure la plus périlleuse de mon existence. Car cette fois, ce ne sera pas seulement ma vie qui sera en jeu, mais mon éternité. #Magie #Enfers #Vampires #Meute #Démons #UrbanFantasy #RomanceParanormale