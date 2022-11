Une adolescente vit heureuse dans un monde harmonieux. Tout à coup, son univers s'écroule avec une incroyable cruauté. Ce récit initiatique raconte son chemin de résilience à travers les rires, les larmes, l'amitié, la créativité et une nouvelle foi naissante. Née en 1963 Leo Favreau grandit à Genève. Elle aime jouer dans l'atelier paternel qui sent la peinture. Elle y croise Dali, César, Picasso... Fille, soeur, épouse, mère, elle vit à Ancenis où elle exerce le métier de productrice de spectacles vivants et la photographie. "Le Soleil rugissant" est son premier roman.