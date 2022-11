Lettre de loin. Comment Lyon s'éloigne

Les villes changent et Lyon n'est pas le même d'un siècle à l'autre. A une ville du travail, lente et insoucieuse des jugements portés sur ses apparences, a succédé, de façon accélérée au cours des deux dernières décennies, une ville qui s'expose, exclut ses classes populaires et où l'argent, qui se devait de ne pas paraître, s'est fait aussi arrogant qu'ailleurs. De la condamnation des traboules au destin de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, les témoignages d'un cours nouveau abondent. C'est quelques-uns de ces aspects que cette Lettre de loin s'emploie à décrire, sensible à ce que Lyon offre toujours, mais alertée par ce qui s'y dérobe, à la recherche des facteurs à l'oeuvre et de leur traduction sociale et politique, guidée par l'hypothèse mélancolique qu'une forme séculaire de culture urbaine touche peut-être à sa fin.