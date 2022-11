Tica 2. Ne réveillez pas le chaton qui dort

TICA, le chaton malicieux est de retour pour de nouvelles aventures, en compagnie de ses amis Arthur, Stanislas, de la jolie Princesse et du petit Paul. Mais de nouveaux compagnons vont se joindre à eux pour de nouvelles péripéties encore plus loufoques, drôle, catastrophiques, mais toujours remplies de tendresse. Cette fois encore, votre envie d'adopter TICA sera encore plus irrésistible. Pendant plus de 6 ans, les strips de " TICA " ont animé les pages de l'hebdomadaire " Rustica ", sous le pinceau de Marc Bourgne. Publiés à l'origine en noir et blanc, ils ont fait l'objet d'un nouveau scan d'après les originaux et ont été mis en couleurs. 140 strips ont été sélectionnés pour ce deuxième tome " Ne réveillez pas le chaton qui dort ".