Désir incontrôlable. Les bad boys de Woodbury, T1

Libéré après cinq années passées sous les verrous pour agression, le roublard Edgar-Allen Church est bien décidé à laisser son passé derrière lui et à regarder enfin vers l'avenir. A la recherche d'un endroit où loger, il compte sur Miller Quinn. Miller, solide, fort et viril, a toujours été là pour lui... sauf de la manière qu'il aurait désirée le plus. Issu d'une éducation résolument conservatrice, Miller joue les hétéros depuis sa naissance, mais maintenant que Church est de nouveau dans les parages, il a plus de mal à refouler ses sentiments. Tandis qu'ils tentent tant bien que mal de retrouver leur amitié, Miller lutte pour trouver le courage d'accepter qui il est vraiment. Ce qu'il éprouve pour Church pourrait être davantage que du désir... il s'agit peut-être même d'amour. Mais ça risquerait aussi de créer des problèmes. Les contacts criminels de Church referment leurs griffes sur eux, mettant en danger plus que leurs coeurs. Cette fois-ci, leurs vies sont menacées. #MM #friendstolovers #passétrouble --- "Etonnant. Captivant. Intrigant. Mon premier livre de Sidney Bell était tout cela et bien plus encore". - Ele (Goodreads) "Un voyage cinq étoiles, profondément émotionnel. Sydney Bell sait raconter une histoire qui captive complètement votre coeur et votre esprit". - Fabi (Goodreads)