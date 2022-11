Moi, Michel le caméléon

Michel a 23 ans. Plus poète que juriste, même s'il a obtenu un diplôme de droit, il décide de partir de chez ses riches parents pour accéder à son indépendance et trouve un travail de balayeur de rue. Ce changement de vie ne va pas l'empêcher de se réaliser, tant professionnellement que personnellement, au gré des rencontres qu'il sera amené à faire et au prix de bien des efforts.