Contribution aux Arts, Sciences et Lettres de la Réunion.... Collection Horizons

Contributions aux Arts Sciences et Lettres, de la Réunion à la République Française... Contributions des Arts Sciences et Lettres, de la France aux signes monétaires de la Réunion, cette place financière rebelle ... racontées à nos enfants. A partir de quelle époque la numismatique fut traitée comme une valeur artistique ? Afin de présenter des caractéristiques esthétiques (Arts...), les objets de ce domaine sont le fruit de techniques complexes de travail des métaux et alliages précieux (Sciences...) et délivrent un message historique (Lettres...). A la Réunion, quels ont été les apports créoles aux "Arts-Sciences-Lettres", un éclairage inattendu mais combien nécessaire pour comprendre notre place au sein de la République au fil de l'Histoire et, pourquoi pas, appuyer ainsi un projet de mise en place de notre propre Musée d'Art Monétaire ?