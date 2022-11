Funambuler. Quel est ce mystère d'écrire ?

"Naître, c'est d'abord perdre les eaux. Naître, c'est être tiré de la bulle ondoyante qui nous berçait dans sa caresse liquide. C'est devenir compact, soudain, et non environné. Tout le reste de nos vies oscillera entre ces deux pôles : se réconcilier avec notre condition liquide, chercher le réconfort d'autres îles de chair. Comprendre que sous l'illusion compacte de la densité de la chair, il y a cela, toujours, en nous : ces molécules d'eau qui sont mouvantes, sans cesse, sous le vêtement de la peau et la cuirasse des os. Ecrire est peut-être un moyen de nager vers cela". Avec Funambuler, Shenaz Patel nous entraîne sur ses chemins d'écriture. Multiples et mouvants. Quel est donc ce mystère ? s'interroge-t-elle sans cesse. Depuis les sortilèges du pays d'enfance, jusqu'aux rencontres avec ces voix d'auteur. e. s qui, dit-elle, lui ont sauvé la peau, elle navigue au coeur de l'exploration esthétique et poétique. Seule pierre de certitude : la sincérité à se dire, s'écrire, pour tenter de se rapprocher, faire archipel des îles solitaires que nous sommes. Pour elle, écrire, comme vivre, c'est funambuler. Au coeur de l'éphémère et du fugace, des déséquilibres et de l'oscillation qui font toute existence humaine. Son désespoir. Sa beauté infinie.