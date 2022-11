Petits pans de Proust. D’après un détail de Vermeer

Dans la Vue de Delft de Vermeer, un petit pan de mur jaune, qu'une page de Proust a élevé à la hauteur d'un mythe, est peut-être le détail le plus connu de la peinture occidentale. Qu'est-ce qui fascine dans l'art et dans l'écriture ? Quel est cet élément presque inaccessible qui les transcende et les rend éternels ? Dans ce livre, Daniel Kay explore librement ces questions à travers notamment les relations entre Proust et Vermeer. Il propose de nouveaux regards sur ce petit pan de mur jaune, et sur l'art en général.