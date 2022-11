Le couple fout le camp

La recette toute faite, presque magique, du couple pleinement heureux n'existe pas ! L'amour d'antan ne fonctionne plus aujourd'hui. Il s'est adapté à notre société, a évolué en même temps que les technologies. Le couple fissionnel a fait son apparition : se lier sans se nouer l'un à l'autre. Savez-vous que la dispute est salvatrice pour votre couple ? La fidélité est-elle toujours d'actualité ? Et la jalousie ? Graziella vous explique comment bien vous disputer, comment bien communiquer. Quant à la sexualité, elle change au fil des âges. Graziella aborde des sujets importants comme la masturbation, l'orgasme, les problèmes sexuels les plus courants. Elle vous explique la place du couple dans les familles recomposées. Alors, à votre avis, le couple fout-il vraiment le camp ?