Qui n'a pas rêvé de connaître à l'avance, l'issue d'une histoire d'amour ? Si par miracle une chose pareille était rendue possible, un tel pouvoir divinatoire serait-il à placer parmi les "dons" ou les "malédictions" ? Ce Pouvoir a frappé Franck Newman dès son enfance. Depuis qu'il a l'âge d'aimer, il lui suffit d'effleurer la peau de celle qui provoque l'émotion pour tout voir, tout savoir. Aucun détail ne lui est épargné. Ces visions de 10 secondes lui montrent tout ce qu'ils vivront ensemble, jusqu'à la rupture. Parce qu'il y a toujours rupture, enfin, jusqu'à présent. Il a même vu la mort, une fois... . Mais il y a toujours moyen de changer la donne ? Notre personnalité amoureuse est-elle le résultat d'une programmation biologique ? Sociale ? Pourquoi sinon ferait-on toujours les mêmes erreurs ? Autant de questions qui assaillent Franck. Aujourd'hui, alors qu'il va sur ses 37 ans, son seul désir est de vivre comme tout le monde et d'aimer sans savoir. Il ne veut plus de ces émois surprises où toucher le métrait en danger de "clairvoyance" . Mais si cela arrivait. S'il ne voyait plus rien du tout à l'avance, le supporterait-il ?