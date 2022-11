Le grand mammouth. La Préhistoire

Il y a maintenant plusieurs lunes que Thoga le grand mammouth est parti vers les montagnes du nord, et depuis, le malheur semble s'être abattu sur la tribu des Maogas, dont vous êtes l'un des chasseurs. Le sage a conclu qu'il fallait ramener les défenses et le crâne de Thoga pour les placer au centre du cercle de pierres de la caverne pour que sa force anime de nouveau la tribu. Yagh, parti le premier, était revenu mortellement blessé, ne parvenant qu'à esquisser un simulacre de dessin et murmurer quelques motsA : cimetière... mammouth... félins... ennemis... vases... C'est donc à vous qu'a été confiée la quête dont dépend le sort de votre tribu. Tout repose sur vous.