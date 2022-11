Droits de l'homme et des minorités. L'ex Yougoslavie comme miroir de l'Europe

Les Droits de l'homme sont aujourd'hui partout sans que nous sachions réellement de quels "droits" ou de quel "homme" nous parlons. Pourtant, la poursuite de cet idéal philosophico­politico-juridique façonne notre quotidien et notre environnement, au point de devenir par lui-même un concept ayant élaboré notre cosmos. Or, dans celui-ci, les minorités sont devenues non seulement un pilier et un étalon de mesure pour apprécier 1·assimilation de ces Droits mais apparaissent dorénavant comme le fer de lance nécessaire à l'instauration et au développement du concept à vocation universelle que sont justement ces Droits de l'homme. Tel un miroir européen, les pays issus de l'ex-Yougoslavie permettent alors d'illustrer cette dynamique en action, puisqu'au sein même de la culture européenne, truisme du creuset des minorités et objet de l'implantation des Droits de l'homme depuis trois décennies. Mais, souffrant à leur tour d'un certain désenchantement, ces Droits de l'homme pourront-ils demeurer encore longtemps ce concept révolutionnaire se voulant affranchi de toute hétéronomie ? Ouvrage publié avec le soutien du Laboratoire Interdisciplinaire d'Etude du Politique Hannah Arendt (EA 7373) (LIPHA) de l'Université Gustave Eiffel.