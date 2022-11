Églises dans l'Aube

Les 465 églises de l'Aube font de ce département l'un des plus riches en oeuvres classées, en sculptures du XVIè siècle et en vitraux. Le département de l'Aube est particulièrement réputé pour la remarquable qualité des oeuvres de ses peintres-verriers renommés et de ses maitres imagiers de la célèbre école champenoise de sculpture.