Cellule 381. Archives d'une escort-girl internationale

L'histoire d'une vie ne se résume jamais aux événements les plus marquants. L'histoire d'une escort-girl devenue espionne au plus fort de ses rêves de mystères et de portes dérobées ne se réduit pas non plus à un séjour en prison pour vol qualifié. Une aventure de cette nature est toujours complexe, d'autant plus lorsqu'elle est construite autour de nombreux secrets, si indicibles qu'il faut parfois les imprimer cryptés, c'est-à-dire illisibles sans les clés de décryptage NFT à acquérir ici : www. cellule381. com Cet ouvrage est le premier du genre à établir un lien entre édition, livre, IA, blockchain et NFT, pour une nouvelle expérience de lecture dans les Métavers à venir. Il a été réalisé en partenariat avec Selas Studio (selas-studio. webflow. io), acteur spécialisé dans l'innovation graphique propulsée par l'intelligence artificielle.