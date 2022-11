Héliotrope Tome 2 : Le palais des voleurs

Héliotrope et sa grand-mère vivent dans une maison précieuse, où sont rangés tous les objets magiques que leur famille dérobe depuis des générations. Mais voilà que la grand-mère est victime d'un malaise et doit séjourner à l'hôpital. Il revient donc à notre jeune héroïne de garder seule cette maison très convoitée par des forces obscures. De retour au bercail, Héliotrope découvre qu'elle ne peut plus rentrer dans sa propre maison. A la place de la porte se dresse un mur infranchissable. Elle va chercher de l'aide et découvre... que la maison elle-même a été volée... Héliotrope continue ses aventures magiques dans le vrai monde. Elle dispose d'objets incroyables dont on rêve tous, comme ce fameux " dérégleur " de terminal de carte bancaire qui permet de faire les courses les plus énormes qu'on veut. Mais ça ne suffit pas à combler et faire disparaître ces inquiétudes qu'on rencontre lorsqu'on est confronté au sentiment d'être vraiment différent de tous les autres gens de notre âge. D'autant qu'elle aura fort à faire face à une terrible nouvelle menace...