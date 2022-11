Batman : Shadow War

Avec l'assassinat présumé de Ra's Al Ghul par Deathstroke, c'est une véritable guerre que le mercenaire semble avoir déclenché. Talia, héritière du Démon, est bien décidée à venger son père et envoie aux trousses du meurtrier sa Ligue des Ombres pour l'éliminer. De leurs côtés, Batman et Damian Wayne, Robin et petit-fils du Démon, doivent s'associer pour amener Deathstroke devant la justice avant que Talia ne le tue. Et si l'assassinat de Ra's Al Ghul n'était pas ce qu'il semblait... ?