Depuis plusieurs années, fleurissent sur les murs de Casablanca des oeuvres de street art. Au centre-ville comme en périphérie, les jeunes s'expriment et réinventent le visage de leur ville. L'ambition de l'ouvrage est de valoriser le travail de ces artistes et le patrimoine urbain de la ville de Casablanca. Cet ouvrage retrace le développement du street art dans la ville, son histoire, ses artistes et ses moments forts. Il est découpé en 16 secteurs illustrés par les photos des fresques murales, et accompagnés de textes courts et dynamiques. Dernier opus de la collection Vivacité, STREET ART, L'énergie de Casablanca en constante mutation fait suite aux ouvrages STREET FOOD, Un goût authentique et Cafés du Maroc, Miroirs des cultures urbaines et à paraître HOMEFOOD, L'art de recevoir au Maroc.