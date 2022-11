Dans ce texte très personnel, à la fois ludique et poétique, Georges Appaix parle de son travail, tel qu'il l'a vécu et pensé tout au long de ses quarante années de carrière où, pièce après pièce, il s'est agi pour lui de "construire des spectacles, avec des danseurs, en général en partant de bien peu de choses". Ce post-scriptum vient saluer et ponctuer sa vie d'artiste ; il s'attache à y dire tant les difficultés que les joies, et toute la complexité de ce rôle particulier, "disons chorégraphe pour simplifier", dans lequel il s'est glissé peu à peu.