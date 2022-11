Le voyage de Léo

Léo l'escargot a beaucoup trop chaud. A la recherche d'un peu de fraîcheur, il décide de déménager dans les hauts. Une aventure poétique tout en chansons, pour voyager sur l'île de la Réunion et aller à la rencontre de ses paysages et de ses habitants. Un conte musical lu par l'auteur accompagné de 4 chansons originales. Album CD et lien de téléchargement mp3.