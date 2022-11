Le Secret de la Coupole. Des fusées nazies à la conquête spatiale

Au coeur de La Coupole, site extraordinaire et unique de la Seconde guerre mondiale, base de lancement des V2 vers l'Angleterre, aujourd'hui Centre de Mémoire et d'Histoire et Planétarium, mais toujours lieu étrange, passionnant et mystérieux, trois enfants mènent l'enquête... Un voyage du camp de concentration nazi de Dora jusqu'à la Lune, sous le regard de l'enfance.