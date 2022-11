L'avenir se joue à long terme. Miser sur la durée face au court-termisme. Miser sur la durée face au court-termisme

La plupart des professionnels ont le sentiment d'être débordés, dépassés et toujours à la traîne. Comment sortir de cette spirale infernale et renouer avec une vie plus équilibrée ? Si la réussite implique nécessairement des sacrifices, il faut choisir ses combats. Tous ne valent pas la peine d'être menés des objectifs mineurs et atteignables bien répartis ont parfois plus d'effets que d'énormes efforts consentis sur un temps court. Si ? comme l'immense majorité de l'humanité ?, vous avez besoin de huit heures de sommeil par nuit, alors vous devez prendre en main votre carrière et votre vie pour cesser de subir le rouleau compresseur des urgences et des priorités qui s'accumulent à un rythme effréné. S'appuyant sur son expérience unique, Dorie Clark propose des règles basiques, immédiatement applicables, ainsi que des outils régis par trois principes-clés : Ne perdez pas de vue l'essentiel et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment Ne baissez pas les bras et croyez en la vertu stratégique de la patience Repensez l'échec : seuls ceux qui ne bougent pas ne se plantent pas Trois heures de lecture, trois mois de mise en oeuvre et une vie entière à récolter le fruit de vos efforts. Indépendance, curiosité et résilience seront les maîtres mots de votre nouvelle vie professionnelle. Et votre futur moi vous remerciera !