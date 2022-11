Le Cahier du Design Thinking au quotidien. Prenez le pouvoir, accueillez le changement et imaginez u. Prenez le pouvoir, accueillez le changement et imaginez une vie joyeuse

Rien ne résiste au Design Thinking : gestion de carrière, santé, relations humaines, changement... ce guide vous sera d'un grand secours au quotidien ! Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui pressentent qu'un changement est nécessaire sans savoir par où ni comment démarrer. Les méthodes proposées par les auteurs s'adaptent à toute situation, professionnelle ou personnelle, et garantissent à leur utilisateur une expérience hors du commun. L'approche itérative permet à chacun(e) de sortir de sa zone de confort à son rythme. Les techniques de créativité et autres outils apportent une dimension ludique à un processus de changement qui stimule les idées les plus folles. Tout (ou presque) devient ainsi possible et les verrous (autocensure, aversion au risque, peur de l'échec...) sautent les uns après les autres. A mettre entre les mains de tous ceux et celles qui veulent renforcer leur efficacité personnelle !