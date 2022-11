L'identité est un soir sans fin

Lorsqu'elle meurt en 2040, Alice Trousseau - en dépit de son riche palmarès d'actrice - ne fait pas la une de l'actualité. Elle a alors 97 ans, et son public qui, pendant de longues années, a entretenu une proximité familière avec son visage, sa voix, ses gestes, a déjà disparu. Avec autodérision, Alice nous livre son parcours. La découverte de sa vocation, à l'adolescence, initie sa quête identitaire. Elle nous confie les deux plus importants rendez-vous de sa vie, dont l'un fut fondateur et l'autre fatal.