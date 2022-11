Léo & Numi. Le poème magique

Léo a 10 ans et il est dyslexique. L'école, ce n'est pas son truc. Il préfère les supports numériques. Grâce à Mme Sylvère, son institutrice, Léo va se créer un avatar qu'il nommera "Numi" . Il va alors découvrir un monde virtuel au-delà des écrans. Poésies, aventures et amitiés seront, grâce à la fée Fibra, un nouveau terrain de jeux (de mots) que Léo n'aurait jamais pu imaginer. Les épreuves seront dures pour déchiffrer le poème magique, mais Léo ne sera pas seul. Rêve ou réalité ? Tout est-il vraiment écrit dans les livres ? Sera-t-il un jour l'ambassadeur de ce monde virtuel ? Vous voulez savoir ? Alors venez et comptez avec moi : 1, 2, 3...