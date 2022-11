Dictionnaire passionné de l'Horlogerie

Cet ouvrage est le résultat de nombreux articles publiés dans l'Est Républicain et de chroniques sur France-Bleu essentiellement consacrées à l'horlogerie. Avec ses "enquêtes horlogères" régulièrement publiées dans l'Est Républicain, Jean-Marc Loiseau est reconnu comme un véritable historien de l'horlogerie. Sa précieuse documentation iconographique accompagne les textes de ce dictionnaire destiné aussi bien aux spécialistes qu'aux amoureux de l'horlogerie. Un livre cadeau idéal !