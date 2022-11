Teach me love

Professeur des Ecoles, Rose vit tous les jours son rêve en exerçant son métier et ne consacre que peu de son temps à s'amuser. Elle emménage dans un petit village et rencontre Sarah, qui va complètement la libérer et lui montrer comment profiter de la vie. Rose ne s'attend pas à ce que son potentiel en tant que "maîtresse" franchisse les portes de l'école... Dès sa première soirée, Rose tombe sur un véritable tombeur qui ne lui dévoile pas son identité. S'ensuit un jeu de séduction presque poétique autour de la rose et de son prince. Tous deux sont bien loin de se douter que cette rencontre va bouleverser leur vie respective. Tendresse ? Confiance ? Passion ? Amour ? Quel avenir pour cette rose à la fois douce et épineuse ?