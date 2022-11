Le voyage intérieur des aliments : De la bouche au cerveau pour notre bien-être

Il existe un lien étroit entre l'énergie du soleil et celle contenue dans les aliments (ou l'énergie des aliments), cette énergie est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Cet ouvrage l'explique et détaille également, avec beaucoup de clarté et de pédagogie, la façon dont les nutriments sont assimilés par toutes les cellules du corps et plus particulièrement les neurones.