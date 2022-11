Ces derniers écrits sont, comme le titre l'indique, antérieurs à la féroce chasse à l'homme orchestrée par Vanessa et sa meute qui, débutée fin décembre 2019, m'a mis au ban de la société française, privé du droit d'exercer mon art, réduit au silence, clochardisé ; fait de moi un paria dont les livres sont désormais disparus ; un accusé qui, n'ayant pas eu le droit de répondre à son accusatrice, dut en 2021 publier Vanessavirus sous forme de samizdat (tirage quasi-clandestin de 200 exemplaires), tels les poètes rebelles dans l'Union soviétique de Brejnev ; un mort-vivant. Merci, mon adorée Vanessa, merci, mon très cher amour, tu peux être fière de toi. Derniers écrits avant le massacre est un livre au ton allègre, le ton Gab la Rafale, le ton d'un écrivain qui persiste dans son être, son style de vie, ses idées politiques et religieuses, ses combats ; un livre où, ingénument provocateur, je creuse ma tombe ; un livre prémonitoire où, lucide, j'annonce la catastrophe, j'anticipe ma mise à mort. La seule chose que, l'écrivant, j'ignorais était le nom de celle qui, lors de cette mise à mort, serait ensemble la diffamatrice, le procureur et le bourreau. A présent, je le sais. G. M. Gabriel Matzneff est l'auteur de neuf romans, de trois recueils de poèmes, de récits, d'essais. Nous réunissons ici des textes écrits entre 2015 et 2019, soit inédits soit parus dans divers organes de presse, en particulier au Point.