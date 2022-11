Pardaillan. L'EPOPÉE D'AMOUR

T2 L'epopée d'amour La redoutable Catherine de Médicis ne pardonne pas aux Pardaillan d'avoir sauvé la vie de la reine de Navarre, Jeanna d'Albert. Pardaillan a libér@é, au mépris de tous les dangers Jeanne de Piennes et sa fille Loïse, qui étaient dans les griffes d'Henri de Montmorency. Au bout de dix-sept ans de larmes et de deuil, François de Montmorency a retrouvé sa femme tant aimée. Que va-t-il advenir maintenant de la réunion de ces deux êtres, du jeune amour du chevalier de Pardaillan, de la lutte engagée entre huguenots et catholiques ?