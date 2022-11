Les Pardaillans T1 Montmorency ! malédiction sur toi et toute ta race ! Avril 1553, le seigneur de Piennes vient d'être dépossédé de sa fortune par le connétable de Montmorency. Jeanne, sa fille de seize ans, et François, le fils aîné du connétable, s'aiment... et attendent un enfant. Contraint de partir en guerre contre Charles Quint, François de Montmorency confie Jeanne à son frère Henri. Celui-ci brûle d'une violente passion pour Jeanne et est prêt à tout pour la satisfaire. Jeanne met au monde une fille : Loïse. Cette enfant va permettre à Henri d'exercer le plus affreux des chantages, avec l'aide du père de l'illustre chevalier de Pardaillan... Passions, drames, les Aventures du chevalier de Pardaillan forment un cycle palpitant de romans de cape et d'épée qui a obtenu, dès sa parution en feuilleton, un succès considérable.