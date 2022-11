Le voyage d'Ulysse. Les grands mythes de l'Histoire, l'Odyssée

Après 10 ans de siège, l'antique Troie est enfin tombée sous les coups des vaillants Achéens. Vous êtes le plus rusé des guerriers, Ulysse aux mille tours, et comme vos compagnons, vous regagnez votre patrie, Ithaque la lumineuse, où vous attend la sage Pénélope et votre fils grandi dans la paix, le beau Télémaque. Mais avant de retrouver les falaises d'Ithaque, vous devrez déjouer cent pièges et gagner autant de combats. A l'ombre de l'Olympe, vous errez sur le fleuve-dieu Océan. Ce fabuleux périple, c'est vous qui allez le vivre, en incarnant le rôle d'Ulysse lui-même.