L'essentiel des techniques de vente. Pour maîtriser l’ensemble des étapes de la vente, 3e édition

Pour connaître les techniques de vente et savoir les utiliser dans la pratique Les techniques de vente constituent une thématique incontournable que doivent connaître, comprendre et maîtriser à la fois les étudiants et les professionnels des métiers de la vente et, plus généralement, du secteur commercial. Ce livre développe, de manière complète et accessible, les méthodes pour les mettre en pratique pour atteindre leur but : améliorer la performance du vendeur. Pour cela, l'auteur aborde le concept de vente, puis celui de la performance du vendeur. Chacune des étapes de la vente est développée de manière systématique ainsi que toutes les techniques fondamentales de négociation. Sont successivement abordés : la préparation du vendeur ; la phase de contact ; l'apport de la programmation neurolinguistique (PNL) ; l'apport de l'analyse transactionnelle (AT) ; la phase de découverte des besoins ; la phase d'argumentation ; la phase de réponse aux objections ; les 12 principales tactiques de vente ; la phase de conclusion ; la prise de congé, l'analyse et le suivi de la vente ; les outils d'aide à la vente et à la gestion de la relation client. Points forts - Tout pour maîtriser les techniques de vente et savoir les mettre en pratique - Ce livre aborde, de manière synthétique, mais complète et accessible, le concept de vente, puis celui de la performance du vendeur