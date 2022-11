La principauté de Monaco. Histoire, identité, pouvoirs, 2e édition

Avant d'être un Etat - le plus petit du monde après le Vatican - peuplé d'environ 8000 nationaux, la Principauté de Monaco est une grande famille où chacun se connaît. Elle est aussi un régime politique, soit une monarchie constitutionnelle qui n'est pas parlementaire, enracinée dans une longue histoire, celle d'une Seigneurie devenue Principauté et, au fil des siècles, un Etat souverain, lié à la France par une communauté de destin. On ne peut comprendre la Principauté qu'en dressant une esquisse à grands traits de son histoire pour mettre en exergue les spécificités politiques, culturelles, sociales ou religieuses qui fondent l'identité monégasque et éclairent, aujourd'hui encore, une distribution des pouvoirs fondée sur le consensus. Points forts Un ouvrage qui est à la fois un manuel sur Monaco et un essai sur cet Etat singulier qui continue de fasciner le monde.