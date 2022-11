De raisonnables désaccords. Edition

Ce nouveau Dialogue des petits Platons est une introduction lumineuse à la philosophie morale et politique contemporaine. Le grand penseur analytique Charles Larmore, interrogé par Pierre Fasula, revient sur l'articulation de sa théorie de la subjectivité et de son questionnement sur le libéralisme, et montre la fécondité toujours actuelle d'une posture sceptique inspirée par Montaigne comme attitude proprement philosophique.