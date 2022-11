L'école, à quoi bon ?

Amadou entend ses parents parler d'école. Ils ne sont pas d'accord. Maman veut l'inscrire, Papa pense qu'il sera plus utile en restant au village. Amadou cherche à comprendre ce qui est bonA : aller à l'école ou rester au village ? Il observe les vieux, interroge leur savoir, constate les bienfaits des études à travers la réussite d'un jeune du village. Mais quel argument emportera la décision de son père ? En Guinée, l'école n'est pas le passage obligé pour réussir. Un enfant peut être plus utile à sa communauté en apprenant les pratiques traditionnelles qu'en allant à l'école. C'est ce que croient encore de nombreux parents. Dans ce court roman, l'enfant observe ce qui se passe au village et interroge les faits, partagé entre les arguments de ses parents. Finalement le père comprendra l'intérêt de l'école en constatant qu'il n'est pas capable d'expliquer à son fils comment fonctionne un poste radio. Petit exemple concret qui permettra aux enfants de mieux cerner les enjeux du savoir. Ce livre fait la part des choses, en nuance, entre le savoir traditionnel, très riche, et le savoir moderne qui en est complémentaire et s'avère indispensable.