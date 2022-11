A l'ombre d'un palmier - Propos sur la spiritualité des anciens Egyptiens

Que savons-nous aujourd'hui de l'esprit, de l'âme et du fonctionnement spirituel des anciens Egyptiens ? Telle est la question qui a présidé à la naissance de cet ouvrage de Thierry Barranco Barcena. Son ambition, en écrivant " A l'ombre d'un palmier ", est de nous révéler comment ils exprimaient leur perception de la vie, de la beauté, de la lumière, de la sagesse, de l'amour... Au fil des chapitres, l'auteur montre comment la civilisation égyptienne a su s'approprier l'univers qui l'entourait pour en faire un cosmos où le visible et l'invisible se côtoient en permanence. Chaque chapitre, qu'il concerne la conception du temps et de l'espace, la création du monde, Maât, symbole de l'Harmonie cosmique, les dieux et déesses ou encore les Temples, nous conduit à ressentir l'état d'âme des anciens Egyptiens, même si, comme le précise l'auteur, tous n'étaient pas spirituels ou mystiques. En remontant à la source de leur inspiration, à savoir la Nature, le lecteur découvre une richesse que notre époque a perdue : la reliance à l'Univers...