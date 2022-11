Hacking Justice - Julian Assange. Le combat pour la liberté d'informer

Ce livre de 324 pages est composé de textes, entretiens inédits et d'une bio-chronologie très détaillée de Wikileaks et son fondateur (50 pages). Julian Assange a dévoilé des millions de documents militaires confiés par des lanceurs d'alerte dénonçant les crimes de guerres des Etats-Unis pour qui il devient l'ennemi public n°1. S'il est extradé, il risque 175 ans de prison. Le film "Hacking Justice" ainsi qu'un entretien inédit avec Julian Assange est offert en VOD sur la plateforme cinemutins. com via un code unique inséré dans le livre.