L'impuissance du peuple ? Acceptation, soumission, conformisme

L’auteur, autodidacte, à la culture sociologique et politique étonnante, s’interroge sur les causes de la passivité du peuple face aux inégalités. Dans une première partie, il examine les huit piliers de la domination des plus riches, des plus puissants, en faisant appel à l’histoire, la sociologie, la culture, évoquant la tradition, le conformisme, le rôle des mass médias., etc. Dans la seconde il tente de déconstruire les discours dominants, à propos de la démocratie, du rôle de l’Etat, mais aussi à propos d’autres modèles d’organisation sociale et politique. Dans la troisième, il montre comment grâce au recours à une pensée critique, à l’action collective, il est possible de résister à ces discours dominants tout en échappant aux dérives identitaires et à la récupération par le système. L’auteur souhaite s’adresser au plus grand nombre et recourt à un style accessible, à une langue populaire à la limité de la langue parlée, pour exposer une pensée critique, originale, et proposer un projet de société dans lequel le peuple pourrait prendre son destin en main.